فتح تحقيق في اختراق أمن موكب المستشار الألماني

أفادت وسائل إعلام بأن تحقيقا قد فتح بسبب الاختراق الأمني لموكب المستشار الألماني أولاف شولتس في مطار فرانكفورت.

وكان رجل قد التحق بسيارته بموكب المستشار، وعندما وصل الموكب إلى مطار فرانكفورت، ونزل شولتس من سيارته الليموزين ليركب الطائرة، ركض الرجل نحوه وصافحه ثم عانقه بشدة بينما كان المستشار الألماني يستعد لركوب الطائرة.

إقرأ المزيد

لم يتمكن الحراس الشخصيون ولا أفراد الأمن من منع هذا الحادث، وهو ما وصفه متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية بأنه وضع "غير مقبول". لم تقع أي إصابات جراء الحادث، إلا أن تحقيقا قد فتح في هذا الاختراق الأمني.

وقد أكد مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس الحادث الذي وقع في وقت متأخر يوم الأربعاء، عندما عاد شولتس إلى برلين عقب الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس البنك المركزي الأوروبي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد تم اعتقال الرجل المجهول في النهاية ويتم استجوابه الآن.

المصدر: RT