موسكو تنتقد موقف واشنطن من مسألة منح تأشيرات لمندوبي روسيا إلى الأمم المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن الموقف الأمريكي بشأن إصدار التأشيرات لمندوبي روسيا إلى الأمم المتحدة "لا يحتمل وغير مقبول"، ولا يوجد تقدم بخصوصه.

وأضاف نائب الوزير الروسي: "لا توجد تغييرات للأفضل في هذا الوضع. على الأمريكيين التزامات قانونية واضحة كدولة مضيفة للأمم المتحدة، كدولة وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة في عام 1947 بشأن ما يجب القيام به من حيث ضمان العمل الطبيعي لـ الامم المتحدة".

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وتابع قائلا"من الواضح أنه بما أن الأحداث الكبرى تقام في نيويورك، بشكل منتظم، على مستويات مختلفة، فيجب على الناس الحصول على تأشيرات. يجب أن تكون لديهم شروط للعمل هناك (في الأمم المتحدة). هذا ينتهك بشكل تعسفي من قبل الأمريكيين. وندين هذا بشدة. أعتقد أن الوضع لا يحتمل. لقد لفتنا الانتباه مرارا وتكرارا إلى هذا الوضع الذي لا يحتمل من قبل كل من الولايات المتحدة وقيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وأشار فيرشينين إلى أن موسكو تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لبدء إجراءات التحكيم لحل المشكلات المتعلقة بإصدار التأشيرات.

وأضاف: "حتى الآن، لم يتم البدء بإجراءات التحكيم. لكننا سنحقق ذلك. ولا يتعلق الأمر بروسيا فقط، فهناك مجموعة كبيرة إلى حد ما من الدول تُنتهك حقوقها بشكل أساسي من حيث تقديم المدخلات والمشاركة في أعمال الأمم المتحدة بسبب الإجراءات التعسفية للولايات المتحدة، لذلك لا ينبغي أن يستمر الوضع بهذا الشكل ولا يمكن أن يستمر ذلك".

المصدر: نوفوستي