ريابكوف: ندرس خطوات انتقامية بسبب منع إصدار التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو تدرس خطوات انتقامية ضد الجانب الأمريكي بسبب عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجاب ريابكوف: "نعم، لقد قدمنا بالفعل جزءا من ردنا على ذلك. لكن هناك خطوات أخرى تتم دراستها. ليس هناك أي استعجال".

وأضاف: "الأهم أن الأمريكيين سيدركون – عندما يتم اتخاذ هذه الإجراءات – ما الذي نرد عليه. هذه ممارسات عادية، ونحن بالطبع لن نخفي أن حرمان الصحفيين الأمريكيين من بعض الجوانب المريحة للعمل في الاتجاه الروسي والقيود الممكنة - كل هذا نتيجة لما فعلوه فيما يتعلق بالصحفيين الروس وبسياسة تقييد عمل وسائل إعلامنا التي أصبحت أكثر جمودا وتحديا بشكل عام".

وواجه وفد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، صعوبات في الحصول على التأشيرات الأمريكية للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في 24 و25 أبريل الماضي. ولم يتلق ممثلو وسائل الإعلام الروسية التأشيرات الأمريكية على الإطلاق. ورفض الجانب الأمريكي توضيح سبب هذا القرار. وبهذا الصدد قال لافروف إن الولايات المتحدة خائفة، مؤكدا للصحفيين أن روسيا "لن تنسى أو تغفر" هذا الحادث.

المصدر: تاس