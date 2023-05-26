وفاة ثلاثة وفقدان آخرين إثر غرق قارب مهاجرين قرب اليونان

قتل ثلاثة أشخاص وفقد نحو اثني عشر آخرين إثر انقلاب زورق يحمل مهاجرين قرب جزيرة ميكونوس اليونانية.

ووقع الحادث في بحر إيجه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأطلقت السلطات عملية بحث باستخدام مروحيتي إنقاذ بالإضافة إلى خفر السواحل وسفن خاصة، بعد أن سبح رجلان أحدهما فلسطيني والآخر سوري، نحو الصخور بالقرب من الشاطئ ورصدتهما السلطات.

وتم انتشال جثتي سيدتين ورجل بالغ من البحر بعد عدة ساعات.

وقال الناطق باسم خفر السواحل اليوناني نيكوس كوكالاس إن رياحا معتدلة تسود منطقة البحث، مضيفا أن الحادث وقع الساعة السادسة صباحا تقريبا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لميكونوس.

مؤخرا تزايد اعتماد مهربين متمركزين في تركيا على طرق بحرية مفتوحة في السنوات الأخيرة لمحاولة تجنب المياه التي تخضع لدوريات مكثفة في شرق بحر إيجه حيث تقع العديد من الجزر اليونانية الكبيرة قرب الساحل التركي.

المصدر: AP