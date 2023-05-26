حريق سيدني.. مراهقان يسلمان نفسيهما للشرطة

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة إن مراهقين "سلما نفسيهما" بعد ساعات من تدمير مبنى مهجور في حريق كبير اندلع في سيدني.

وأفادت الشرطة بأنه بينما لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي فرد من الجمهور، فإن 15 من الأفراد المشردين أمضوا الليل في المبنى قبل أن يحترق.

"Once-in-a-decade fire."



Dramatic scenes unfolded on the streets of Surry Hills yesterday, as a massive inferno tore through two abandoned heritage-listed buildings. #9News



FULL GALLERY: https://t.co/op4NFEvAANpic.twitter.com/qf5mf8CNiI — 9News Sydney (@9NewsSyd) May 26, 2023

وقال القائم بأعمال مساعد مفوض الشرطة بول دونستان إن طفلين يبلغان من العمر 13 عاما "سلما نفسيهما" في وقت متأخر من ليلة الخميس وكانا "يساعدان الشرطة في التحقيقات"، مبينا أن الحريق الذي استمر طوال الليل تسبب في "انهيار هيكلي كبير" للمبنى الواقع في وسط سيدني.

Incendio en edificio de siete pisos en el corazón de Surry Hills, Sydney.



pic.twitter.com/T3TrP5XSS1 — Mauricio Orellana 🛰️ (@MauriOrellanaSV) May 25, 2023

Incredible drone footage shows the structural damage to buildings at Surry Hills in Sydney's CBD following yesterday's fire. #9News



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المصدر: CNN