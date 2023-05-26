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حريق سيدني.. مراهقان يسلمان نفسيهما للشرطة

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حريق سيدني.. مراهقان يسلمان نفسيهما للشرطة
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قالت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة إن مراهقين "سلما نفسيهما" بعد ساعات من تدمير مبنى مهجور في حريق كبير اندلع في سيدني.

وأفادت الشرطة بأنه بينما لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي فرد من الجمهور، فإن 15 من الأفراد المشردين أمضوا الليل في المبنى قبل أن يحترق.

وقال القائم بأعمال مساعد مفوض الشرطة بول دونستان إن طفلين يبلغان من العمر 13 عاما "سلما نفسيهما" في وقت متأخر من ليلة الخميس وكانا "يساعدان الشرطة في التحقيقات"، مبينا أن الحريق الذي استمر طوال الليل تسبب في "انهيار هيكلي كبير" للمبنى الواقع في وسط سيدني.

المصدر: CNN

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