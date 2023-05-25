حريق هائل في مبنى في سيدني (فيديو + صور)

اندلع حريق هائل في مبنى في منطقة Surry Hills وسط سيدني بأستراليا، فيما عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني على إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصا من المبنى.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب الضخمة من المبنى، الذي يقع قرب أكثر محطات القطارات ازدحاما في سيدني، فيما انتشرت سحب الدخان فوق المدينة.

Building fire on Elizabeth St Sydney pic.twitter.com/IhchhBrGp1 — it wasn't me (@it_w4snt_me) May 25, 2023

هذا وحضرت فرق الإنقاذ إلى موقع الحريق، وعملت على إجلاء الأشخاص المتواجدين في المبنى الذي يقع بين عشرات الأبراج الشاهقة، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق المستعر.

#BREAKING: A building has erupted in flames next to Central Station in Sydney's Surry Hills.



Around 50 people have been evacuated from the area as firefighters battle the blaze. #9News



DETAILS: https://t.co/TO7eN0zIIIpic.twitter.com/xdf8AsPjzO — 9News Sydney (@9NewsSyd) May 25, 2023

Right near our office in Surry Hills pic.twitter.com/lDAY41QR1R — James Norquay (@connections8) May 25, 2023

كما أغلقت الشرطة عددا من الطرقات المحيطة بموقع الحريق، وطلبت من سائقي السيارات تجنب المنطقة.

Surry Hills fire pic.twitter.com/wWN9CH4oh2 — It's a bogan lockdown! (@BoganHoliday) May 25, 2023

وحسب المعلومات المتاحة، فإن سقف المبنى تدمر بشكل كامل، وهناك مخاوف بين العمال في المنطقة من أن الحريق سينتشر إلى المباني المحيطة.

المصدر: "9 نيوز" + "ديلي ميل"