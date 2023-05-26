لافروف: رئيس الصومال يشارك في القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ ومستعدون لتلبية احتياجات جيشها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيشارك في القمة الروسية الإفريقية الثانية.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي أبشير عمر جاما عقب محادثات في موسكو: "نحن ممتنون للأصدقاء الصوماليين على قرار رئيس الصومال السيد حسن شيخ محمود، بالمشاركة شخصيا في هذا الحدث".

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وذكر لافروف، أن روسيا أعربت مجددا عن استعدادها لتلبية احتياجات الجيش الصومالي من معدات، ليتمكن من مكافحة الإرهابيين.

المصدر: وكالات