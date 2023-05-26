باكستان.. حملة أمنية في الأحياء الفقيرة في إسلام آباد

أفادت صحيفة "Dawn" بأن دائرة مكافحة الإرهاب بشرطة إسلام آباد تجري منذ اليوم الجمعة عملية بحث في الأحياء الفقيرة بالعاصمة عن أشخاص متورطين بأعمال شغب وقعت في 9 مايو الجاري.

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وأضافت الصحيفة أن الشرطة ستنتقل الآن من باب إلى باب للعثور على الهاربين الذين وصفتهم السلطات بأنهم "إرهابيون" وسط تقارير عن تصاعد الإرهاب مؤخرا في أجزاء من باكستان.

وأفادت وسائل إعلام أمس الخميس بأن محكمة مكافحة الإرهاب بباكستان سلمت 16 مشتبها بهم للجيش بسبب مهاجمتهم منزل أحد القادة العسكريين خلال أعمال الشغب في مدينة لاهور.

من جهته وجه زعيم حركة "تحريك إنصاف" ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان التماسا إلى المحكمة العليا دعا فيه لمنع نقل المدنيين إلى الجيش الباكستاني في أوقات السلام.

وشهدت باكستان موجة من الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة بعد اعتقال عمران خان من قبل سلطات البلاد. وأسفرت أعمال الشغب أثناء هذه الاحتجاجات عن مصرع نحو 10 أشخاص. وتم إطلاق سراح خان المتهم بالفساد بالكفالة.

المصدر: نوفوستي