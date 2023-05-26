مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف مؤامرة كانت معدة لقتل الملكة إليزابيث الثانية

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، عن وثائق تتحدث أن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، واجهت تهديدا محتملا بالاغتيال خلال زيارتها للولايات المتحدة عام 1983.

وأصدر الـFBI عددا من الملفات المتعلقة بسفريات الملكة الراحلة إلى الولايات المتحدة، بعد وفاتها العام الماضي، وفيها أنه ساعد في تأمين سلامة الملكة أثناء زياراتها، وأن المكتب كان قلقا بشأن تهديدات الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وحسب الوثائق فإن التهديد بالاغتيال تم توجيهه إلى ضابط شرطة في سان فرانسيسكو، مبينا أن الضابط كان يتردد على حانة إيرلندية في سان فرانسيسكو، حذر الـFBI من إمكانية حصول عملية الاغتيال بعد أن تلقى اتصالا من رجل قابله في المكان.

وقال الضابط إن الرجل أخبره أنه يسعى للانتقام من ابنته التي "قتلت برصاصة مطاطية في إيرلندا الشمالية".

وجاء التهديد في 4 فبراير 1983، أي قبل حوالي شهر من زيارة الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب إلى كاليفورنيا.

وجاء في الوثيقة: "كان يحاول إيذاء الملكة إليزابيث وسيقوم بذلك إما عن طريق إسقاط بعض الأشياء من جسر البوابة الذهبية على يخت بريتانيا الملكي عندما يبحر تحته، أو سيحاول قتل الملكة إليزابيث عندما تزور منتزه يوسيميتي الوطني".

وردا على هذا التهديد، خططت الخدمة السرية "لإغلاق الممرات على جسر البوابة الذهبية مع اقتراب اليخت". من غير الواضح ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في منتزه يوسيميتي، لكن الزيارة مضت قدما.

ولم ينشر مكتب التحقيقات الفدرالي أي تفاصيل عن الاعتقالات. تم تحميل ذاكرة التخزين المؤقت المكونة من 102 صفحة إلى Vault، موقع معلومات FBI، بعد طلب قانون حرية المعلومات الذي قدمته وسائل الإعلام الأمريكية.

المصدر: BBC