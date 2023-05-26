المقر الانتخابي لديسانتيس: قمنا بجمع 8,2 مليون دولار في أول 24 ساعة بعد إطلاق حملته الانتخابية

أفادت صحيفة "New York Times" بأن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس جمع 8,2 مليون دولار في أول 24 ساعة بعد إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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ونقلت الصحيفة عن المقر الانتخابي للمرشح أن المشاكل التقنية التي واجهها ديسانتيس أثناء الإعلان عن إطلاق حملته الانتخابية على "تويتر" لم تؤثر على حماس المانحين. وبحسب مقره، تم جمع مليون دولار خلال ساعة واحدة فقط.

وأضافت الصحيفة أن هذه التبرعات ستزود حملة ديسانتيس على الفور بالمال الضروري لتمويل "جدول زمني صارم" للسفر حيث سيزور الحاكم 12 مدينة في 3 ولايات في الأسبوع المقبل.

وذكرت أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن جمع 6,3 مليون دولار فقط خلال أول 24 ساعة من حملته الانتخابية في عام 2019.

أما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي سيواجهه ديسانتيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فجمع في الأسابيع الستة من الحملة التي بدأت بعد انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر 2022 حوالي 9,5 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي