نولاند تؤكد للسفير الصيني الجديد بواشنطن على أهمية الحوار

استقبلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند السفير الصيني الجديد لدى واشنطن شيه فنغ.

وكتبت نولاند على "تويتر"، أن "الحوار المفتوح له أهمية حيوية بالنسبة لعلاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية".

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ووصل شيه فنغ إلى واشنطن يوم 23 مايو ليتولى منصب السفير الصيني لدى الولايات المتحدة خلفا لتشين قانغ، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية الصينية في ديسمبر الماضي.

وبدأ شيه فنغ سيرته الدبلوماسية في عام 1986. وقبل تعيينه سفيرا لدى واشنطن، كان نائبا لوزير الخارجية الصيني منذ عام 2021.

وقبل ذلك كان رئيسا لمفوضية الخارجية الصينية بهونغ كونغ وسفيرا في إندونيسيا، ومديرا لقسم شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا في الخارجية الصينية.

المصدر: تاس