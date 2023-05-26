صحيفة: مساعدو ترامب "هرّبوا" وثائق سرية قبل مداهمة المحققين لمقره

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقلوا وثائق سرية قبل يوم من زيارة محققي مكتب التحقيقات الفدرالي ومدعي عام فدرالي لمقره في ولاية فلوريدا.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن المحققين يعتبرون ذلك أمرا مشبوها، ودليلا على محاولة ترامب عرقلة التحقيقات الجارية بحقه.

وحسب المصادر، فإن بعض الوثائق السرية في مكتب ترامب كانت في مكان مكشوف، وأنه عرضها على أشخاص آخرين أحيانا.

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وتشير الصحيفة إلى أن التفاصيل الجديدة قد تكون عاملا مهما بالنسبة لتوجيه الاتهام لترامب، حيث قد يواجه تهمة عرقلة التحقيق أو سوء التعامل مع المعلومات الحساسة أو التهمتين معا.

يذكر أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي فتشوا مقر ترامب في مار أي لاغو في أغسطس عام 2022، وعثروا على عدد من الوثائق السرية التي كان على ترامب أن يعيدها إلى الأرشيف الوطني بعد تركه منصب الرئيس.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء ملاحقته.

المصدر: "واشنطن بوست"