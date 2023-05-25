العثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين في الأردن

أفاد الإعلام العبري بأنه تم العثور على الإسرائيلي شالوم روتبان (27 عاما) من كريات ملاخي، والذي كان مفقودا لمدة عامين تقريبا.

وحسب قناة "I24"، تسلم الجيش الإسرائيلي روتمان عند معبر جسر الملك حسين.

وفي التفاصل، عثر مواطنون أردنيون قبل 25 يوما على روتبان، وهو يسير على طريق بالقرب من عمان، حيث أخذوه إلى مستشفى للأمراض النفسية، وأدركت الممرضة أنه إسرائيلي.

وكانت عائلته قد حاولت دون جدوى إعادته إلى إسرائيل، مع منظمة تطوعية تساعد في تحديد مكان المفقودين، وفق الإعلام العبري.

هذا وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق مناشدة عاجلة للرئيس يتسحاق هرتصوغ للتدخل شخصيا لتسلم شالوم قبل عطلة عيد "شفوعوت" التي تبدأ الليلة، حيث عمل فريق الرئيس مع فريق القصر الملكي الأردني لتسليمه لإسرائيل.

وتم تشخيص إصابة روتبان باضطراب ما بعد الصدمة بعد سقوط صاروخ بالقرب من منزله في عام 2012، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، ومنذ ذلك الحين، تدهورت حالته العقلية.

وبحسب أسرته، فإن الصواريخ التي تم إطلاقها قبل عامين أصابته بالصدمة مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين اختفى.

وشنت الفصائل الفلسطينية هجوما صاروخيا في العام 2012 على أهداف اسرائيلية ردا على اغتيال إسرائيل أحمد الجعبري نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس (رئيس أركان كتائب القسام)، وذلك بغارة جوية في غزة.

المصدر: "I24"