برلمان بيرو يعلن رئيس المكسيك شخصية غير مرغوب فيها

صوت برلمان بيرو لصالح إعلان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور شخصية غير مرغوب فيها في البلاد نظرا لتصريحاته تجاه السلطات البيروفية.

واعتبر قرار البرلمان، الذي حظى بتأييد 65 نائبا، تصريحات الرئيس المكسيكي "انتهاكا لمبدأ عدم التدخل" في الشؤون الداخلية.

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وجاء ذلك بعد تصريحات لوبيز أوبرادور الذي اتهم رئيسة بيرو دينا بولوارتي بأنها استولت على السلطة بصورة غير شرعية. كما اعتبر الرئيس المكسيكي عزل الرئيس البيروفي السابق، اليساري بيدرو كاستيليو غير عادل.

وسبق لبرلمان بيرو أن أعلن في فبراير الماضي الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو شخصية غير مرغوب فيها.

المصدر: تاس