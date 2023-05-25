القوات الجوية الروسية تتصدى لمحاولة اختراق قاذفات استراتيجية أمريكية لحدود البلاد

تمكنت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي من صد محاولة قاذفتين استراتيجتين أمريكيتين من اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلتي "سو – 27" و"سو – 35 إس" لمنع انتهاك حدود دولة روسيا.

وأوضح المركز أن الطائرات الروسية أجرت دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.

وأضاف بيان الوزارة، أن الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين، وأكدت الوزارة، أن المقاتلات الروسية، نفذت طلعاتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية