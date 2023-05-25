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زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: الجمهوريون يقودوننا لطريق خطير في أزمة الدين

أخبار العالم

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: الجمهوريون يقودوننا لطريق خطير في أزمة الدين
Gettyimages.ru
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قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن الجمهوريين يقودون الولايات المتحدة لطريق خطير وذلك في تعليق له على أزمة الدين في البلاد.

وقال في تغريده له على "تويتر" إن التخلف عن سداد الديون أو خفض الإنفاق "سيدمر" برامج الصحة والتعليم.

وتابع "يمكن لخمسة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب أن يمنعوا تعثرا خطيرا يؤدي إلى انهيار الاقتصاد".

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حان الوقت لهم للتوقيع على العريضة وإنهاء هذا الجنون المصطنع من قبل الجمهوريين.

ويساوي حجم الدين العام الأمريكي في نهاية عام 2022، إجمالي ديون أكبر 13 دولة مثقلة بالديون. وهو يتجاوز مثيله الروسي بمقدار 107 مرات.

ووصل الدين الحكومي (العام) للولايات المتحدة العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 31.42 تريليون دولار، فيما كانت التزامات أكبر 13 دولة مثقلة بالديون أقل بمقدار 23 مليار دولار، أي حوالي 31.4 تريليون دولار.

المصدر: RT

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