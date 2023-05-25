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باتروشيف: الولايات المتحدة حاولت ثني المندوبين الأفارقة عن حضور القمة في روسيا

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باتروشيف: الولايات المتحدة حاولت ثني المندوبين الأفارقة عن حضور القمة في روسيا
Legion-Media
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى حاولت ثني مبعوثين أفارقة عن المشاركة في الاجتماع الأمني الدولي بموسكو، والقمة الروسية الأفريقية.

وقال باتروشيف للصحفيين يوم الخميس انه أجرى 42 اجتماعا مع زملاء من دول مختلفة وبخاصة من أفريقيا على هامش الاجتماع الدولي الأخير للأمن.

وأضاف باتروشيف: "من تحدثنا معهم، قالوا:"عندما كنا ننوي السفر إليكم، قال لنا ممثلو الولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية الأخرى: "لستم بحاجة لذلك، لستم مضطرين للسفر لا لحضور الاجتماع الأمني ولا القمة الروسية ــ الأفريقية.

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وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن محاولات عزلها لن تأتي بأي نتيجة.   

المصدر: ريا نوفوستي.

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