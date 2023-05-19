باتروشيف: واشنطن نسقت الهجمات الأخيرة على شخصيات روسية بارزة

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن واشنطن هي التي نسقت عمليتي اغتيال الصحفية داريا دوغينا والمراسل العسكري فلادلين تاتارسكي ومحاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين.

وقال باتروشيف في ندوة اليوم الجمعة: "قام نظام النازيين الجدد في كييف الذي تربى على أيدي الأنجلو ساكسونيين، بنقل الأعمال الإرهابية إلى أراضي بلادنا في مسار يخلق تهديدات جديدة لأمن روسيا القومي".

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وأكد المسؤول أن الاستخبارات الأمريكية متورطة في التخطيط والتنسيق للتفجير الذي استهدف جسر القرم وكذلك تفجير خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" وهجمات إرهابية أخرى.

وأوضح باتروشيف أن مثل هذه العمليات تصاحبها حملة إعلامية معدة مسبقا في واشنطن ولندن، تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي وتقويض أسس روسيا الدستورية وسيادتها.

وقال: "في الوقت نفسه، فإن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة، متورط بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف الإرهابي. ويشارك المرتزقة والمستشارون الأجانب بشكل مباشر في الأعمال القتالية إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين".

وحسب باتروشيف، فإن مدربي الناتو يعدون الجماعات الإرهابية والتخريبية الأوكرانية، وينسقون أنشطتها مقدمين ذلك للمجتمع الدولي على أنه "مساعدة أمريكية في حماية أوكرانيا".

كذلك أشار باتروشيف إلى تفعيل نشاط مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في روسيا، ومنظمات إرهابية دولية، وتنظيمات راديكالية ومتطرفة في الأراضي الروسية.

المصدر: "نوفوستي"