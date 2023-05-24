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باشينيان يصل إلى موسكو

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باشينيان يصل إلى موسكو
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان (صورة أرشيفية)
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وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وعقيلته آنا هاكوبيان إلى موسكو في زيارة عمل، سيشارك خلالها في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي المزمع في العاصمة الروسية اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى وصول باشينيان وعقيلته إلى مطار "فنوكوفو" في موسكو حيث كان في استقبالهما نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين.

وسيلتقي باشينيان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيعقد اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بحضور الرئيس الروسي.

المصدر: تاس

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