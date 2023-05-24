استخبارات كييف: لا نعرف مصدر الأسلحة الأمريكية التي استخدمتها الجماعات المتسللة إلى روسيا

قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها لا تعرف كيف حصلت المجموعات التخريبية التي تسللت إلى مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، على المدرعات والأسلحة الأمريكية التي استخدمتها في الهجوم.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المتحدث باسم الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه تشيرنياك، قوله إن "كل طلقة لا نراقبها نحن فحسب، بل وحلفاؤنا الغربيون أيضا".

وأضاف أن الجماعة التخريبية التي تسللت إلى الأراضي الروسية يوم الاثنين كانت تعمل بشكل مستقل، وأن الاستخبارات الأوكرانية كانت على اتصال بها فقط.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء فيديو يظهر أسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، وبينها مدرعات محترقة وعربات أمريكية معطوبة.

وقالت واشنطن، إنها تعارض استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجمات على روسيا، وأنها لم تتأكد بعد من صحة الأنباء حول استخدام أسلحة أمريكية في الهجوم على مقاطعة بيلغورود.

المصدر: "بوليتيكو"