واشنطن: نتأكد من استخدام قوات كييف أسلحة أمريكية في بيلغورود

أعلنت واشنطن أنها "تحقق" في استخدام قوات كييف أسلحة أمريكية لاستهداف أراضي روسيا، وذلك رغم فيديوهات وزارة الدفاع الروسية للمدرعات والأسلحة الأمريكية المدمرة في بيلغورود الروسية.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، رفض الولايات المتحدة استخدام المعدات العسكرية الأمريكية لضرب الأراضي الروسية، وأن واشنطن تبحث بجدية في التقارير التي أفادت باستخدام المخربين الأوكرانيين للمعدات الأمريكية في هجومها على مدينة بيلغورود الروسية.

وأضاف: "أبلغنا أوكرانيا رسالة واضحة برفضنا القاطع لاستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء فيديو يظهر أسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، بعد محاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية يوم الاثنين الماضي.

وأظهر الفيديو مدرعات محترقة وعربات أمريكية من طراز هامبفي مدمرة ومعطوبة.

ومن جانه علق المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء على استخدام المجموعات التخريبية الأوكرانية التي تسللت لأطراف مقاطعة بيلغورود الروسية بأسلحة أمريكية، قائلا: "نحن لم نوافق على أي تسليم للمعدات لأي تشكيلات غير رسمية، وهم لم يطلبوا تسليم المعدات لأي تشكيلات شبه عسكرية (غير تابعة للقوات الأوكرانية)".

وأضاف أنه ليس بوسع البنتاغون تأكيد صحة الصور للعربات المدرعة الأمريكية، التي تم نشرها في أعقاب هجوم المجموعة التخريبة على مقاطعة بيلغورود.

وقال: "يجب أن ننظر إلى الوقائع قبل أن نخرج بالاستنتاجات".

المصدر: نوفوستي