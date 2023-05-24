اليونان.. إعلان الـ25 من يونيو موعدا لإجراء الانتخابات العامة

أفادت وسائل الإعلام اليونانية، بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن عن إجراء انتخابات عامة جديدة في البلاد في الـ25 من يونيو المقبل.

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ونقلت قناة "ألفا تي في" اليونانية عن كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله: "سيتولى رئيس حكومة تسيير أعمال إدارة شؤون البلاد الخميس وحتى انتخابات الـ25 من يونيو".

هذا، وسيتم التصويت في يونيو بموجب قواعد مختلفة تنص على منح الفائز 50 مقعدا إضافية في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، مما يسهل تشكيل حكومة من حزب واحد.

ورغم أن ميتسوتاكيس حقق فوزا كاسحا يوم الأحد الماضي، فقد أخفق بفارق بسيط في تحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان بسبب استحداث نظام تمثيل نسبي شامل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وفاز حزب ميتسوتاكيس "الديمقراطي الجديد" في الانتخابات لكن بدون مقاعد برلمانية كافية لتشكيل حكومة، حيث تقدم بنحو 20 نقطة مئوية على منافسه الرئيسي، حزب "سيريزا" اليساري، مع فرز ما يقرب من 90% من الأصوات، لكن بسبب النظام الانتخابي الحالي للتمثيل النسبي، فإن حصته البالغة 40% من الأصوات لن تكون كافية لتأمين أغلبية من 300 مقعد في البرلمان، مما يعني أنه سيتعين عليه إما البحث عن شريك في الائتلاف من حزب أصغر أو التوجه إلى انتخابات ثانية.

المصدر: د ب أ