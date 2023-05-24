روسيا تنتشل ذخائر بارجة ألمانية أغرقها الأسطول السوفيتي سنة 1945 في مياه كالينينغراد

أعلن رومان يميليانوف، وزير الطوارئ في مقاطعة كالينينغراد الروسية، استئناف انتشال ذخائر بارجة ألمانية أغرقها الأسطول السوفيتي سنة 1945، قبالة ساحل بالتيسك في المقاطعة.

وقال يميليانوف: "قررنا إنجاز هذا العمل في غضون خمس سنوات ويعتمد الأمر على التوقيت والطقس لأن بحر البلطيق غريب، وغالبا ما يكون عاصفا، كما أن الرؤية ليست جيدة دائما".

وأضاف أن الغواصين عملوا طوال أسبوع وأزالوا 3 آلاف قذيفة وقنبلة من بينها قذائف مدفعية، حيث يتم رفعها إلى السطح ونقلها إلى الشاطئ، قبل تدميرها في حقل خاص.

المصدر: لينتا.رو