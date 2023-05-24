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وفاة مسنة أسترالية صعقها شرطي في دار للعجزة (صور)

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وفاة مسنة أسترالية صعقها شرطي في دار للعجزة (صور)
RT / Youtube
وفاة مسنة أسترالية صعقها شرطي مسنة داخل دار للعجزة
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أعلنت الشرطة الأسترالية، يوم الأربعاء، أن المسنة كلير نولاند، توفيت بعد أسبوع على استخدام أحد عناصر الشرطة مسدسا صاعقا ضدها في دار للعجزة.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان يوم الأربعاء "ببالغ الحزن نفيد بوفاة كلير نولاند (95 عاما) في منطقة كوما هذا المساء"، مشيرة إلى أنها توفيت بسلام داخل المستشفى وكانت محاطة بأسرتها وأحبائها.

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وقبل وفاة المرأة التسعينية بساعات قليلة، وُجّهت لشرطي يبلغ 33 عاما سرّح من الشرطة، اتهامات بإلحاق أذى جسدي خطير بشخص نتيجة تصرف متهور، وسيمثل أمام إحدى المحاكم في الخامس من يوليو.

وكانت ناولاند ترقد في المستشفى بحالة حرجة منذ أن تعرضت للصعق الكهربائي في 17 مايو، في حادثة أثارت صدمة في أستراليا.

وكان شرطيون استدعوا إلى دار للمسنين في ولاية نيو ساوث ويلز لكبح جماح امرأة "مسلحة بسكين"، على ما أعلنت الشرطة في بيان.

وأكد عناصر الشرطة أنهم حضّوا نولاند على ترك السكين، لكنها اتجهت نحوهم "بخطى بطيئة" متكئة على جهاز للمساعدة على المشي، ما دفع بأحد العناصر إلى استخدام مسدسه الصاعق ضدها.

وطالب السيناتور الأسترالي ديفيد شوبريدج، الشرطة بنشر الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا المثبتة على جسم الشرطي، حيث قال "يحق للجمهور معرفة ما فعلته الشرطة، وهذا لا يمكن طمسه من خلال تحقيق خاص تجريه الشرطة بشأن نفسها".

وفاة مسنة أسترالية صعقها شرطي في دار للعجزة (صور)
/ Youtube
وفاة مسنة أسترالية صعقها شرطي في دار للعجزة (صور)
AP
وفاة مسنة أسترالية صعقها شرطي في دار للعجزة (صور)
AP

المصدر: أ ف ب

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