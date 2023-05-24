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الكرملين: عملية التكامل في الاقتصاد العالمي مهمة

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الكرملين: عملية التكامل في الاقتصاد العالمي مهمة
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن منطق تطور الاقتصاد العالمي يدل على أن المستقبل هو وراء عمليات التكامل، مشيرا إلى ضرورة مناقشة التغلب على الصعوبات في هذا المجال.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين في دهاليز المنتدى الاقتصادي الأوروسي: "تطوير التكامل الأوراسي هو العملية المتفقة بالكامل مع مصالح بلادنا. ويشير منطق تطور الاقتصاد العالمي إلى أن المستقبل هو وراء مثل عمليات التكامل هذه بالذات".

وأضاف: "بلا شك توجد هناك صعوبات معينة بما في ذلك متعلقة بأنظمة العقوبات غير الشرعية المختلفة من وجهة نظر القانون الدولي. لكنني أعتقد أنه في أي حالة من الأحوال من الممكن ومن الضروري بحث التغلب على هذه الصعوبات، لأن مستقبل هذا التكامل جيد جدا".

وتجري في موسكو، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الاقتصادي الأوراسي. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى.

المصدر: نوفوستي

 

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