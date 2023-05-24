جزيرة غوام الأمريكية في "عين إعصار ماوار" (فيديوهات)

مر إعصار "ماوار" شمال جزيرة غوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، مصحوبا برياح عاتية ومدمرة، بحسب ما أفادت حاكمة الجزيرة.

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وكتبت الحاكمة لو ليون غيريرو على "فيسبوك" أن"ما نشعر به الآن هو عين الإعصار الذي يمر فوق قناة روتا"، في إشارة إلى المسطح المائي بين جزيرتي غوام وروتا.

وأجلت غوام سكان مناطقها الساحلية تحسبا لوصول الإعصار "ماوار" الذي يصنف من فئة الأعاصير العملاقة.

وفي الساعة السابعة من صباح الأربعاء (21,00 ت غ الثلاثاء)، كان إعصار "ماوار" على بعد حوالى 110 كلم من الجزيرة، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى ما يقرب من 225 كلم/ ساعة، بحسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأمريكية.

🌀Typhoon #Mawar is about to make landfall in #Guam with winds of 140mph (CAT 4), tropical storm winds and falling trees have already been reported. It is moving slowly NNW at 5mph.#Guam#Typhoon#Hurricane#Cyclone#Mawarpic.twitter.com/JhU31Evh6l — Kevin Delbrey (@KevinDelbrey) May 24, 2023

El tifón #MAWAR ha hecho diana en la isla de Guam. Sigue como categoría 4. pic.twitter.com/l0uuJy9FLD — meteomostoles (@meteomostoles) May 24, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو الرياح العاتية التي رافقت الإعصار، والدمار الذي خلفته.

🚨#UPDATE: Heavy wind and rain begins to slam Guam as Typhoon #Mawar bears down on the US territory island. pic.twitter.com/l7MRiZ0tsW — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) May 24, 2023

#typhoon#mawar is packing quite a bit of lightning as it passes close to #Guam right now! pic.twitter.com/QwqiFWdkeD — James Reynolds (@EarthUncutTV) May 24, 2023

وكان البيت الأبيض أصدر بيانا للرئيس جو بايدن، أعلن فيه حالة الطوارئ في المنطقة وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية بالإضافة إلى الجهود المحلية للرد على الكارثة في الجزيرة التي يقطنها أكثر من 170 ألف شخص، بينهم عسكريون أمريكيون.

المصدر: وكالات