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جزيرة غوام الأمريكية في "عين إعصار ماوار" (فيديوهات)

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جزيرة غوام الأمريكية في
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صور من الإعصار الذي ضرب جزيرة غوام
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مر إعصار "ماوار" شمال جزيرة غوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، مصحوبا برياح عاتية ومدمرة، بحسب ما أفادت حاكمة الجزيرة.

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وكتبت الحاكمة لو ليون غيريرو على "فيسبوك" أن"ما نشعر به الآن هو عين الإعصار الذي يمر فوق قناة روتا"، في إشارة إلى المسطح المائي بين جزيرتي غوام وروتا.

وأجلت غوام سكان مناطقها الساحلية تحسبا لوصول الإعصار "ماوار" الذي يصنف من فئة الأعاصير العملاقة.

وفي الساعة السابعة من صباح الأربعاء (21,00 ت غ الثلاثاء)، كان إعصار "ماوار" على بعد حوالى 110 كلم من الجزيرة، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى ما يقرب من 225 كلم/ ساعة، بحسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو الرياح العاتية التي رافقت الإعصار، والدمار الذي خلفته.

وكان البيت الأبيض أصدر بيانا للرئيس جو بايدن، أعلن فيه حالة الطوارئ في المنطقة وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية بالإضافة إلى الجهود المحلية للرد على الكارثة في الجزيرة التي يقطنها أكثر من 170 ألف شخص، بينهم عسكريون أمريكيون. 

المصدر: وكالات

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