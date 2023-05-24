الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض مسيرة تابعة له لإطلاق نار من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة تابعة له كانت في مهمة استطلاع، تعرضت لإطلاق نار من الأراضي السورية، وأن قواته ردت على مصدر النيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "تعرضت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تهم بمهمة جمع معلومات اعتيادية حيث ردت قوات جيش الدفاع بإطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها إطلاق النار"، مؤكدا أن "المسيرة لم تتعرض لأية أضرار وواصلت مهمتها".

تعرضت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع لاطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تهم بمهمة جمع معلومات اعتيادية حيث ردت قوات جيش الدفاع باطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها اطلاق النار. لم تتعرض المسيرة لأية أضرار وواصلت مهمتها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 24, 2023

المصدر: RT