مبعوث أمريكي سابق لأوكرانيا يكشف عما سيحدث بعد "الهجوم المضاد"

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كورت فولكر بأن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي بعد "الهجوم المضاد" المحتمل من قبل كييف.

جاء ذلك في مقابلة له مع RBC-Ukraine، حيث قال: "نعم، سيكون هناك هجوم مضاد. إلا أن هذه ليست النهاية، لا تعتقدوا أن كل شيء سينتهي بعد ذلك، سيتعين على أوكرانيا إعادة البناء وتقوية الجيش وتعزيز الاقتصاد ومواصلة الحرب لفترة طويلة".

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وتابع فولكر أن الهجوم المضاد "سوف يكون ناجحا بالنسبة لأوكرانيا" وسيشجع الولايات المتحدة على "مواصلة دعم كييف"، لكنه أضاف أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل انتخابات رئاسية، لذلك سوف "يتشتت انتباهنا" على حد تعبيره، لهذا فهو يعتقد أن الهجوم المضاد سوف يستلزم "تدفقا آخر للمساعدات هذا العام" حتى لا تضطر الولايات المتحدة في العام المقبل إلى ضخ المساعدات مجددا، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من جانبه كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد صرح في وقت سابق أن الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب قد يبدأ في الصيف، ثم قال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأوكراني المضاد كان "مقررا في 30 أبريل". أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقال إن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن الهجوم المضاد، ووفقا له، فيمكن لأوكرانيا أن تشرع بالهجوم الآن، إلا أنها "ستخسر الكثير من الجنود".

من جانبهم، صرح الخبراء الذين استضافتهم "نوفوستي" أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة ما بين كييف وواشنطن، حيث أن هذا قد يكون "جزءا من حملة التضليل".

المصدر: نوفوستي