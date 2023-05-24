صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "شرق" ألكسندر غوردييف بأن وحدات المجموعة اكتشفت ودمرت بدعم من المدفعية مجموعتي تخريب أوكرانيتين في اتجاه جنوب دونيتسك.

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وقال غوردييف، اليوم الأربعاء: "في اتجاه جنوب دونيتسك اكتشفت وحدات مجموعة "شرق" ودمرت بدعم من المدفعية مجموعتي تخريب للعدو".

وأضاف أن صواريخ مدفعية "غياتسينت" دمرت منظومة مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "ANT/PQ-36" في منطقة مدينة أوغليدار ومركبة كانت تحمل المسلحين في منطقة التجمع السكني فيليكايا نوفوسيولكا.

وتابع أن منظومة "أكاتسينا" ومدافع هاون من طراز "تيولبان" دمرت نقاط تمركز المسلحين الأوكرانيين بالقرب من التجمعين السكنيين نوفوبول وفيليكايا نوفوسيولكا".

وأشار إلى تدمير مدفع هاون من طراز "مستا-بي" تابع للعدو في منطقة التجمع السكني سكودنويه ومدفع هاون آخر في منطقة التجمع السكني بريتشيستوفكا.

كما أفاد بأن منظومة "سولتنسيبيوك" دمرت معقلا للقوميين الأوكرانيين بالقرب من نوفوميخائلوفكا، بينما قامت أنظمة "أوسا أ كا أم" الصاروخية بإسقاط 3 مسيرات من طراز "فالكيريا".

وأضاف أنه في اتجاه زابوروجيه قضت نيران المدفعية على مركبة كانت تحمل مسلحين في التجمع السكني لوغوفسكويه وعددا من العسكريين الأوكرانيين في منطقة كامينسكي ومدفع هاون في منطقة نوفودانيلوفكا.

وأردف: "دمرت ذخائر "لانتسيت" المتسكعة شاحنتين صغيرتين تحملان مسلحين في منطقة شيرفونويه".

المصدر: تاس