جنرال بولندي متقاعد: الغرب يحضر لتنفيذ انقلاب في بيلاروس

قال نائب وزير الدفاع البولندي السابق الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، إن بولندا تحضر لتنفيذ انقلاب مسلح في بيلاروس ودعمه بالوسائل العسكرية.

وبهذا الشكل، أكد الجنرال البولندي السابق، كلمات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول وجود مثل هذه الخطط لدى الغرب.

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وأضاف في حديث تلفزيوني: "نحن نستعد لانتفاضة في بيلاروس، لأنها ستحدث".

وأوضح الضابط السابق البولندي، أن الحديث يدور بالذات عن عملية عسكرية تنفذها القوات المسلحة. وقال: "يجب أن نكون مستعدين للتدخل ودعم القوات التي ستنفذ العملية ضد لوكاشينكو".

في وقت سابق ، أشار الرئيس لوكاشينكو إلى أن الغرب يستعد لغزو أراضي بيلاروس لتدميرها.

ووفقا له، تجري عملية "تشكيل بعض الأفواج والمجموعات المسلحة مع اللافتات والرايات لتنفيذ الانقلاب اللاحق في بيلاروس".

وذكر لوكاشينكو أن الغرب لتحقيق ذلك يقوم بتحويل، البيلاروسيين الهاربين إلى مسلحين وطبعا لا يؤسفه مقتلهم لاحقا.

وفي الوقت نفسه، إرسال الإرهابيين إلى أراضي بيلاروس للقيام بأعمال التخريب والتخويف، وهم يحاولون إنشاء خلايا لتنسيق أعمال الاحتجاج، ويقومون بتحويل الأموال والأسلحة.

المصدر: نوفوستي