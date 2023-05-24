سوناك يحذر من الهجرة "غير المنضبطة"

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يجب السيطرة على أعداد المهاجرين وإلا فقد تؤدي إلى "ضغوط لا يمكن السيطرة عليها على الإسكان والمدارس والمستشفيات في العديد من مجتمعاتنا".

وشدد سوناك على أنه ليس "معاديا للمهاجرين"، بل يفعل ما يعتقد أنه "عادل وصحيح"، مبينا أنه "عندما تكون معدلات الهجرة عالية جدا وتزيد بسرعة كبيرة، وغير منضبطة، فإن ذلك يمكن أن يجعل عملية دمج الوافدين الجدد في المجتمعات صعبة".

وأكد أن الحكومة لا يمكن أن تسمح للناس "بالمجيء إلى هنا بشكل غير قانوني حسب نزوة العصابات الإجرامية"، مضيفا أن "هذا ليس عدلا بالنسبة لأولئك الذين التزموا بالقواعد.. هذا ليس عدلا لمن هم في أمس الحاجة إلى مساعدتنا ولكن لا يمكنهم الحصول عليها لأن نظام اللجوء لدينا غارق في الأشخاص الذين يسافرون إلى هنا عبر بلدان آمنة".

ويأتي تصريح سوناك بعد أن أعلنت الحكومة فرض قيود على تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب وعائلاتهم.

المصدر: itv