زاخاروفا: واشنطن تخشى من الاعتراف بها كمشارك نشيط في الأزمة الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن تخشى أن يتم الاعتراف بها كطرف نشيط بالنزاع الأوكراني لأنه في هذه الحالة سيتضح أنها تستخدم كييف لأغراضها الخاصة.

جاء ذلك في تعليق للدبلوماسية الروسية، على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بأن واشنطن لا تشجع الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، لكنها تترك لكييف الحق في اتخاذ القرارات، وأضافت زاخاروفا: "يخاف الأمريكيون جدا من الاعتراف بهم كدولة تشارك في هذا النزاع ليس كمراقب أو كوسيط، بل كدولة نشيطة وأكثر نشاطا بكثير من نظام كييف نفسه. الولايات المتحدة هي الجانب الذي يستخدم نظام كييف لتحقيق أغراضه الخاصة".

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وأشارت زاخاروفا إلى أنه إذا تم الاعتراف بالولايات المتحدة كطرف مشارك نشيط في النزاع، فسيتم تدمير صورتها في أعين الجمهور. ولهذا السبب بالذات، تلجأ واشنطن إلى أي حيل لمنع الجمهور من فهم جوهر "الأزمة التي قامت باختلاقها". ونوهت زاخاروفا بأن الأزمة الأوكرانية "من تدبير واشنطن وتم ترتيبها بأيادي أمريكية".

ووفقا لها، يحاول المسؤولون الأمريكيون "تغطية موقفهم ومنهجهم بأطروحات كاذبة" حتى لا يرى أحد "الجوهر الحقيقي لما يفعلونه".

المصدر: تاس