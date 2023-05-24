بيسكوف: يتم تنسيق موعد زيارة بوتين إلى الصين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه يتم حاليا تنسيق موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

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وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس": "هناك دعوة قائمة وسيتم الاتفاق عليها، والموعد وكل شيء آخر".

وأفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته الرسمية إلى موسكو بأنه دعا الرئيس بوتين لزيارة الصين في وقت مناسب له من العام الجاري. وتابع أنه سيعقد في الصين هذا العام المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد - طريق واحد".

وشارك الرئيس الروسي في المنتدين السابقين. وعقد المنتدى الأول "حزام واحد – طريق واحد" في بكين في مايو عام 2017 بمشاركة مسؤولين من روسيا والصين و28 دولة من أوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وجرى المنتدى الثاني في بكين في أبريل 2019.

ويهدف هذا المنتدى إلى تنشيط المشاريه التجارية والاستثمارية بمشاركة عدد كبير من بلدان العالم واستخدام أموال الدول المعنية. ويشارك في هذه المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية.

المصدر: تاس