تقارير إعلامية: توقعات باستئناف الرحلات الدولية في كوريا الشمالية

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأنه تم رصد خضوع طائرات الركاب التابعة لشركة كوريو للطيران الكورية الشمالية للصيانة مؤخرا، مما يثير توقعات باستئناف السياحة تجاه الأجانب قريبا.

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وقال موقع "38 نورث" الأمريكي المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية يوم الثلاثاء إن طائرات الركاب التابعة لشركة كوريو للطيران التي لم يتم رصد أنشطة صيانتها تقريبا في ظل جائحة كورونا، تخضع للصيانة في مطار سونان الدولي في بيونغ يانغ منذ مطلع هذا الشهر.

وذكر أن رصد أنشطة صيانة الطائرات يشير إلى علامات على استئناف الرحلات الدولية، بعد انتشار شائعات حول استئناف سياحة الأجانب في الشهر القادم مع بداية السفير الصيني لدى كوريا الشمالية "وانغ ياجون" مهامه مؤخرا.

ولفت الموقع إلى أنه من المعروف أن شركة كوريو أجرت الرحلات المحلية من حين لآخر فقط في السنوات الثلاث الماضية، ولم تستأنف الرحلات الدولية المنتظمة.

وبقيت جميع الطائرات باستثناء طائرة الشحن الواحدة في موقف الطائرات وفقا لصور القمر الصناعي الملتقطة في العام الماضي، ولكن الصور التي تم التقاطها في يوم 8 مايو أظهرت أن طائرات الركاب تم نقلها إلى منطقة الصيانة في المطار.

وأفاد الموقع الأمريكي بأنه ليس من الواضح ما إذا كان نقل طائرات الركاب إلى منطقة الصيانة من أجل عمليات التفتيش المنتظمة أو كان ذلك يعني أن الرحلات الدولية ستستأنف قريبا، بيد أنه من النادر أن يخضع هذا العدد الكبير من الطائرات للصيانة خلال هذه الفترة الوجيزة خلال العام الأخير.

من جهة أخرى، ذكرت جريدة "جنوب الصين" الصباحية في يوم 11 مايو الجاري أن كوريا الشمالية ستفتح المناطق الحدودية مع الصين في يوم 10 يونيو كأقرب تقدير، وستستأنف التجارة عبر الشاحنات والتبادلات بين الأشخاص.

المصدر: يونهاب