مصدر: "طالبان" بصدد تصريح عمل النساء في المنظمات غير الحكومية

أعلنت مصادر إغاثية دولية أن مسؤولين في "طالبان" أكدوا في اجتماعاتهم الأخيرة مع جهات دولية أن الحركة بصدد السماح للأفغانيات باستئناف العمل في المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ومنعت طالبان في ديسمبر الماضي النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، لأنهن لم يرتدين الحجاب بشكل صحيح ولم يلتزمن بقواعد الفصل بين الجنسين.

وقالت طالبان في أبريل الماضي إن هذا الحظر امتد ليشمل مكاتب ووكالات الأمم المتحدة في أفغانستان، ولكن هناك استثناءات في بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ويزور الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، أفغانستان للمرة الثانية خلال خمسة أشهر لإقناع حكام طالبان بإلغاء الحظر المفروض على موظفات المنظمة.

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المصدر: أ ب