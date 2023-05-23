"لن أموت".. لوكاشينكو يدعو لوقف الأحاديث عن حالته الصحية

دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لوقف الأحاديث عن حالته الصحية، قائلا إنه "لن يموت"، وذلك على خلفية غيابه عن الظهور لعدة أيام بسبب المرض.

وقال لوكاشنكو خلال اجتماع حول تطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد، يوم الثلاثاء: "أعطيت التوجيهات في ممختلف المجالات، ولا سمح الله أن يكون هناك أي شيء لن يتم تنفيذه".

وتابع، مخاطبا المسؤولين: "انخرطوا في العمل، وإلا فأنا لن أرحم أحدا. وإذا كان أحد يعتقد بأنني سأموت، فإطمئنوا. هذا كلام فارغ على تطبيقات تبادل الرسائل وقنوات "تلغرام" ولا أكثر".

وأشار إلى أنه كان مصابا بفيروس غداني، ويمكن علاجه خلال 3 أيام، لكنه لم يكن لديه إمكانية لتلقي العلاج الضروري، إذ أنه كان في زيارة لموسكو يوم 9 مايو، ثم قام بجولات عمل في مدن بيلاروسية.

وخلص الرئيس القول: "أنا لا أنوي أن أموت يا شباب، وأنتم ستعانون كثيرا معي".

المصدر: نوفوستي