ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية بدأ السياسيون الأوكرانيون بقيادة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إعادة توزيع قطاع الأعمال بمشاركة الأجهزة الأمنية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن "إدارة زيلينسكي منخرطة في إعادة توزيع غير قانونية للأعمال التجارية في البلاد".

وأضافت الصحيفة نقلا عن رئيس شركة أوكرانية أنه: "لم تعتمد أي إدارة سابقة على القوة في مثل هذه القضايا التجارية، إنها قوة غير محدودة.. وبسبب الصراع، أصبح من الصعب المساس بها في أعين المجتمع الدولي ووسائل الإعلام".

وذكرت الصحيفة أن "الملاك الجدد يحاولون الآن إعادة توزيع الثروة القديمة فيما بينهم، متجاهلين سيادة القانون، في نفس الوقت، يتم الابتزاز والسرقة والقضاء على الشركات المنافسة".

وقالت: "هناك مخطط مشترك يتمثل في توجيه اتهامات لبعض الشركات بارتكاب جرائم لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو وضعها على قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات التي تحتفظ بها إدارة أمن الدولة".

وأوضحت الصحيفة أن "كل ما يحدث من مكائد يثير الحيرة لدى الغرب، بحيث تخيف المستثمرين الأجانب وتقنعهم بعدم حل مشكلة الفساد الأوكراني، في حين، تؤثر الحرب التجارية الداخلية سلبا على الاقتصاد بأكمله، من الأعمال التجارية الزراعية إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات".

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المصدر: نوفوستي