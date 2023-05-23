سيناتور روسي يدعو لوضع رئيسة مولدوفا على قائمة المطلوبين بعد حديثها عن "اعتقال" بوتين

علق النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، على تصريحات رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حول "اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين، حال زيارته لمولدوفا.

وأكد جباروف أن لجنة التحقيق الروسية تمتلك كافة الأسباب لفتح قضية جنائية بحق الرئيسة ساندو، ووضعها على قائمة المطلوبين الدوليين، وذلك بسبب تهديدها باعتقال الرئيس بوتين حال زيارته لمولدوفا.

وكتب جباروف عبر "تلغرام": "يبدو أن السيدة ساندو المواطنة الرومانية التي تشغل منصب رئيس مولدوفا، تعاني من مشكلة في الرأس، ولجنة التحقيق الروسية تمتلك كافة الأسباب لفتح قضية جنائية بحقها ووضعها على قائمة المطلوبين الدوليين، جراء تهديدها باعتقال الرئيس بوتين إن زار مولدوفا".

واختتم جباروف قائلا: "سيدة ساندو استمري بأحلامك حول زيارة الرئيس بوتين لمولدوفا، التي يعتمد اقتصادها واستقرارها على روسيا بشكل كامل".

وأفادت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، في وقت سابق بأن فرق الأمن المولدوفية ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن زار الجمهورية، امتثالا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في مقابلة لساندو مع Euronews Romania، اليوم الثلاثاء، حيث قالت إن مولدوفا ستمتثل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، والتي أصدرت حكما بتوقيفه مارس الماضي.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في الـ 17 من مارس الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

المصدر: نوفوستي