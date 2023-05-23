مدفيديف يلتقي رئيس لاوس

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أجرى اليوم الثلاثاء محادثات مع رئيس لاوس وأمين عام اللجنة المركزية لحزب الشعب الثوري اللاوسي ثولجون سيسوليث.

وأضافت الوكالة أن المحادثات بدأت ثنائية قبل أن ينضم إليها اعضاء الوفدين. ومن المقرر التوقيع على وثائق مشتركة في أعقاب المحادثات.

وقبل ذلك التقى مدفيديف مع نائب رئيس وزراء لاوس ووزير الدفاع تيانسامون تيانيالات، الذي أكد التعزيز النشيط للتعاون بين موسكو وفيينتيان في المجال العسكري والتعاون التجاري والاقتصادي.

وقال تيانيالات خلال هذا اللقاء: "إن بلدينا مرتبطان بعلاقات ودية حقيقية من الدعم والتعاون المتبادل، وخاصة في المجال العسكري. في الوقت الراهن نعمل معكم بنشاط بالدرجة الأولى على تعزيز التعاون العسكري التقني والعسكري".

من جهته قال مدفيديف: "يسرني مقابلتك ومناقشة العلاقات بين روسيا ولاوس في مجال الدفاع، لأن بلدينا صديقان. وتربطنا سنوات من العلاقات المتبادلة بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن".

المصدر: نوفوستي