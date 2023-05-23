بكين: التعاون الروسي الصيني غير موجه ضد أطراف ثالثة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن التعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد دول ثالثة ولا يخضع لتأثيرها.

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وفي تعليقها على زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين، قالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "قامت الصين دائما بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع جميع البلدان بما فيها روسيا، على أساس المساواة والفائدة المتبادلة".

وأضافت: "عارضت الصين دائما العقوبات أحادية الجانب والولايات القضائية خارج الحدود الإقليمية التي لا أساس لها في القانون الدولي وغير مصرح بها من قبل مجلس الأمن الدولي. والتعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد أطراف ثالثة ولا يخضع لتأثيرها وإكراهها".

ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إلى الصين للمشاركة في منتدى أعمال روسي صيني في شنغهاي وإجراء لقاءات مع القيادة الصينية.

المصدر: نوفوستي