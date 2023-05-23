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بالفيديو.. نيزك يضيء سماء مطار في أستراليا

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بالفيديو.. نيزك يضيء سماء مطار في أستراليا
الصورة ملتقطة من الفيديو
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رصدت لقطات فيديو لحظات مبهرة لنيزك يضيء السماء قبل أن يسقط على الأرض في أستراليا، حيث أحدث دويا هائلا.

وأضاء النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

وأظهرت لقطات سجلتها كاميرا مراقبة سقوط جسم متوهج، أضاء السماء بالقرب مطار كيرنز في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

ونشرت صفحة مطار كيرنز على "فيسبوك" الفيديو مع تعليق "لقد شهدنا نشاطا مذهلا في سمائنا الليلة الماضية!".

ويعتقد أن النيزك وقع في مكان ما في أقصى شمال غربي الولاية.

ونقلت وسائل الإعلام الأسترالية عن عالم الفيزياء الفلكية براد تاكر قوله إن الجسم كان "نيزكا بالتأكيد"، مقدرا أن يكون حجمه بين متر ومتر ونصف، وتحرك بسرعة 100 ألف إلى 150 ألف كم / ساعة.

المصدر: RT

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