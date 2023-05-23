زاخاروفا تطمئن وزير الخارجية النمساوي بشأن مصافحة لافروف

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قلق وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ من مصافحة نظيره الروسي سيرغي لافروف.

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جاء ذلك وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية من رد زاخاروفا على تصريحات الوزير النمساوي للشؤون الأوروبية والخارجية لصحيفة "دي فيلت" المنشورة يوم أمس الاثنين، حيث قالت: "فيما يتعلق بقلق الوزير بشأن الحاجة إلى مصافحة الوزير الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء شخصي افتراضي محتمل، نسارع إلى طمأنة الوزير شالنبرغ، بأن أحدا لن يبحث عن مصافحته".

كذلك أعربت زاخاروفا عن دهشتها بشأن قنوات الاتصال غير الرسمية بين النمسا وروسيا، والتي تحدث عنها الوزير النمساوي في مقابلة "دي فيلت"، وقالت: "لقد فوجئنا عندما علمنا أن فيينا، كما اتضح، تحتفظ بقنوات اتصال غير رسمية مع السلطات الروسية" مؤكدة أنها لا تدري شيئا عن هذه القنوات.

وتابعت زاخاروفا: "لا يوجد مضمون يمكن أن يحمله مثل هذا الحوار مع النمسا، التي انحازت دون قيد أو شرط إلى جانب السياسة العدائية للغرب ضد روسيا، والتي فقدت دورها المستقل سابقا في الشؤون الدولية، متجاهلة مبدأ الحياد. ويبدو أن تصريحات الوزير شالنبرغ تهدف إلى تبرير أفعاله وترك فرصة لـ (مناورة) أخرى في إطار اضطراب الوضع الدولي".

وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ قد أعلن عن احتفاظ السلطات النمساوية بـ "قناة اتصال غير رسمية مع روسيا"، وتؤيد "استمرار الحوار مع موسكو على الرغم من الصراع الأوكراني". وتابع خلال المقابلة أنه "لا ينوي رفض المصافحة عند لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف"، حيث قال إن هذا "مطلوب وفقا لقواعد السلوك الدبلوماسي"، إلا أنه أضاف أن الأمر "سيكون صعبا للغاية" بالنسبة له.

المصدر: تليغرام