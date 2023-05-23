مسؤول: القوات الأوكرانية تهاجم مقاطعة بيلغورود الروسية بالمسيرات

أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بأن القوات الأوكرانية أطلقت النار باستخدام مسيرات على مدينة غريفورون وقرية بوريسوفكا.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "أطلقت القوات الأوكرانية النار على قرية بوريسوفكا. ووفق معلومات تمهيدية لم يؤد ذلك إلى وقوع إصابات. وتم إلقاء عبوة ناسفة من مسيرة على أحد المباني الإدارية ولم يكن هناك حريق وسقف المبنى محطم".

ودقق أن مسيرة ألقت عبوة ناسفة أخرى على مبنى إداري بالقرية نفسها، منوها بأنه لم تقع اصابات نتيجة الحادث.

وتابع أنه "في مدينة غرايفورون هاجمت مسيرات مبنيين سكنيين خاصين. نتيجة إطلاق عبوات ناسفة من المسيرات اشتعل حريق. لم تقع إصابات".

وفيما بعد أضاف المحافظ: "في منطقة بوريسوفسكي تم إلقاء عبوة ناسفة من مسيرة. لم تقع هناك إصابات. تم في قرية بوريسوفكا تدمير سقف منزل خاص. وتعمل خدمة الطوارئ في مكان الحادث".

المصدر: نوفوستي