أردوغان يفتتح مستشفى "دفنة" بولاية هطاي المنكوبة بالزلزال

دشن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مستشفى "دفنة الحكومي" الذي اكتمل بناؤه خلال 60 يوما في ولاية هطاي المنكوبة بالزلزال.

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وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال الحفل إن مستشفى دفنة الحكومي سيبدأ باستقبال المرضى اعتبارا من الإثنين.

وفي 24 مارس الماضي، وضع أردوغان حجر أساس المستشفى الواقع في قضاء دفنة التابع لهطاي عقب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير 2023.

ويحتوي مستشفى دفنة على 300 سرير عادي، و80 سرير عناية مركزة، و12 غرفة عمليات.

ومن المقرر أن يقدم المستشفى خدماته للمواطنين في جميع التخصصات الطبية.

وصممت جميع غرف المستشفى بطريقة تتيح تحويلها إلى غرف للعناية المركزة عبر بنية تحتية تقنية مميزة.

أنجز خلال 60 يومًا.. مراحل انشاء مستشفى "دفنة" بولاية #هطايpic.twitter.com/uwHVbqmp48 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 22, 2023

يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل توفي أكثر من 57 ألف شخص في البلدين.

المصدر: وسائل إعلام تركية