تركيا.. تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في قهرمان مرعش

سجلت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر الاثنين في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب بيان إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) وقعت الهزة على الساعة 06:19 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي في قضاء غوكسون.

وأضافت أن الهزة وقعت على عمق 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل توفي أكثر من 57 ألف شخص في البلدين.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية