إيران تعين سفيرا لدى السعودية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، أن وزارة التخارجية عينت علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى المملكة العربية السعودية.

وعمل عنايتي مساعدا لوزير الخارجية وشغل منصب المدير العام لشؤون الخليج العربي في الوزارة، وفقا لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران.

وعُيّن عنايتي في مايو 2014 مسؤولا عن السفارة الإيرانية في الكويت، فيما تم تعيينه في بداية 2019 مديرا عاما لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية.

وجاءت هذه الخطوة عقب اتفاق بين طهران والرياض في أبريل الماضي، توسطت فيه الصين وأنهى خلافا سياسيا امتد لسنوات بين البلدين.

وكان فريق لوجستي إيراني قد زار الرياض في أبريل الماضي، تمهيدا لفتح متزامن للبعثات الدبلوماسية بين الجارتين الكبيرتين في الإقليم.

وأتت الزيارة الإيرانية بعد زيارة وفد سعودي مماثل لطهران لمناقشة آليات إعادة فتح بعثات الرياض في إيران، وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين حيث تعهدا بتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية