رئيس الوزراء الأرمني يهدد بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن إمكانية انسحاب بلاده من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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جاء ذلك في تصريحات لباشينيان نقلتها وكالة "سبوتنيك أرمينيا"، حيث تابع أن قضية انسحاب يريفان من منظمة معاهدة الأمن الجماعي مدرجة على جدول الأعمال، وأشار رئيس الوزراء الأرمني إلى أن الحديث يدور، أولا وقبل كل شيء، عن التزامات المنظمة.

وقال باشينيان: "لا أقول إن هذه القضية خارج جدول الأعمال، لأنه ما دامت هناك قضايا للمناقشة، فإن هذه القضية أيضا هي قيد النظر"، مشيرا إلى أن قضية وصول مجموعة مراقبة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أرمينيا لا تزال مفتوحة، ولا تستبعد أرمينيا تجميد العضوية أو إنهاؤها بحكم القانون.

وأضاف أن يريفان ستغادر المنظمة رسميا إذا قررت أنها توقفت عن الوفاء بالتزاماتها، أو إذا كان وضع الدولة العضو يتعارض مع مناقشة القضايا المتعلقة بأمنها.

في الوقت نفسه، يدعي نيكول باشينيان أن مستوى الثقة في روسيا قد انخفض في أرمينيا.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 دول هي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

المصدر: نوفوستي