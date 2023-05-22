وزارة الصحة: روسيا تعارض مفهوم الجنس الثالث

قال نائب وزير صحة روسيا سيرغي غلاغوليف إن مفهوم الجنس الثالث لا يحظى بدعم شامل من المجتمع العالمي، لتعارضه مع البنية الثقافية والأخلاق الدينية والأعراف الاجتماعية في معظم البلدان.

وأضاف نائب الوزير، خلال الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية: "لم يتم الاعتراف بمفهوم النوع الثالث بشكل عام، ولم يتم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء ولا يحظى بدعم شامل من المجتمع الدولي. كما نلاحظ أن مفهوم الجنس الثالث يتعارض مع أسلوب الحياة الإثنو - ثقافي والأخلاق الدينية والتقاليد الوطنية والأعراف الاجتماعية لمعظم البلدان الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ونعرب عن قلقنا في هذا الصدد، وكذلك فيما يتعلق بالتناقص المحتمل في أهمية مؤسسة الأسرة والقيم التقليدية".

وأشار نائب الوزير إلى أن الوثائق الدولية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية لا تتضمن تحديدا دقيقا لمفهوم الجنس المعروف بالمعنى التقليدي.

وجمعية الصحة العالمية هي المجلس الذي تحكم من خلاله منظمة الصحة العالمية بواسطة الدول الأعضاء فيها والبالغ عددهم 194 دولة. وهي أعلى هيئة لوضع السياسات الصحية في العالم وتتألف من وزراء الصحة من الدول الأعضاء.

المصدر: نوفوستي