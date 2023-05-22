رئيس الوزراء الفيتنامي: نستعد لزيارة بوتين إلى بلادنا

أفاد رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينغ تين، بأن فيتنام تتوقع زيارة القيادة الروسية إليها.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في هانوي، اليوم الاثنين: "بالإضافة إلى زيارتك، فإننا نستعد أيضا بنشاط للزيارة القادمة للرئيس الروسي".

وأشار إلى أنه تمت استعادة الاتصالات بين بلدان العالم بعد جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن وزير الأمن العام الفيتنامي يقوم الآن بزيارة إلى روسيا. وذكر أنه من المقرر أيضا القيام برحلات أخرى من قبل المسؤولين الفيتناميين إلى روسيا.

وأوضح: "نحافظ على التبادل المكثف للوفود في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي العديد من الصعوبات، ونواجه فيه العديد من التغيرات العالمية".

وتابع: "يسرني الإشارة إلى النتائج الإيجابية للتعاون بين بلدينا. وفي الآونة الأخيرة تستمر علاقات الشراكة الشاملة في التطور بمستوى عال جدا من الثقة".

المصدر: نوفوستي