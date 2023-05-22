لوكاشينكو يعفو عن رومان بروتاسيفيتش

قال المدون رومان بروتاسيفيتش، العضو في منظمة Nexta (التي تعتبرها سلطات بيلاروس منظمة إرهابية)، اليوم الاثنين إنه تم العفو عنه بقرار من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

ونقلت وكالة BelTA عنه قوله: "قمت لتوي بالتوقيع على جميع الوثائق ذات الصلة التي تفيد بأنني قد حصلت على العفو. وهذا بالطبع مجرد خبر رائع".

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وأشار بروتاسيفيتش إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع في 16 مايو مرسوم العفو عنه.

في 3 مايو، حكمت محكمة مينسك الإقليمية على بروتاسيفيتش بالسجن ثماني. ثم قررت المحكمة ترك بروتاسيفيتش قيد الإقامة الجبرية حتى يدخل الحكم حيز التنفيذ.

ولم يستأنف فريق الدفاع عن بروتاسيفيتش، قرار المحكمة. ووفقا لمصدر في محكمة مينسك الإقليمية بات الحكم ساري المفعول في 18 مايو.

ونتيجة لهذه المحاكمة أيضا، حكمت المحكمة على ممثلي "نكستا"، ستيبان بوتيلو ويان روديك غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما و 19 عاما على التوالي.

تم اعتقال بروتاسيفيتش في مينسك في 23 مايو 2021 ، مع المواطنة الروسية صوفيا سابيغا، بعد أن هبطت طائرة "ريان إير" كانت في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس، اضطراريا في مطار مينسك بسبب بلاغ عن وجود عبوة ناسفة على متنها.

واعتقلت السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة في مينسك، الناشط والمدون المعارض المقيم في خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش والذي كان على متن الطائرة المتوجهة من اليونان إلى ليتوانيا.

المصدر: تاس